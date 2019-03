Il primo derby non si scorda mai, nemmeno per un ragazzo che ha esordito tra i grandi su un palcoscenico prestigioso come quello del Santiago Bernabeu, contro i campioni d'Europa in carica. Nicolò Zaniolo ha però già dimostrato di non avere alcuna paura e di essere pronto a raccogliere qualsiasi sfida. Un'intuizione straordinaria, quella dei dirigenti capitolini prima e di Di Francesco poi, che hanno scommesso sulle sue qualità strappandolo all'Inter nell'ambito dell'operazione che ha portato Radja Nainggolan alla corte di Luciano Spalletti. L'emozione ci sarà, come è giusto che sia, ma il ragazzo di Massa non si lascerà sopraffare.

Diciannove anni e otto mesi, il terzo più giovane di sempre a disputare un derby con la maglia della Roma: un traguardo raggiunto prima di Di Bartolomei, De Rossi e Ancelotti, meglio di lui hanno fatto solo Francesco Totti e Amedeo Amadei. Domani il talento azzurro ha l'occasione di scalzare l'Ottavo Re di Roma nella classifica dei più giovani marcatori romanisti nella stracittadina: il Pupone, infatti, segnò il suo primo gol a 21 anni. L'impresa non è impossibile, Zaniolo vuole entrare definitivamente nel cuore del popolo giallorosso.