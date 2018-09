Verso Juve-Napoli: 219 a 92. I bianconeri stravincono la sfida stipendi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

219 a 92. Gli stipendi lordi della Juventus, secondo i dati della Gazzetta dello Sport, sono più del doppio rispetto a quelli del Napoli. I bianconeri hanno addirittura otto giocatori nel 4-3-3 'tipo' dei più pagati del massimo campionato italiano. Da Dybala a Pjanic, passando per Douglas Costa, Bonucci, Can, fino a Cancelo, schierato sulla sinistra. Duecentodiciannove milioni, la metà del fatturato Juventus in condizioni normali e senza grosse cessioni. Il più pagato? Chi se non Cristiano Ronaldo? 31 milioni all'anno, contratto quadriennale, cinque Palloni d'Oro. Ha bisogno di poche presentazioni, sembra un po' il "giocatore-franchigia" che in NBA spesso spopola per il salary cap. Solo che qui non esiste il tetto. Il Napoli, dall'altra parte, ha pure segnato un record, passando dagli 81 milioni di euro spesi nella passata stagione ai 94 di questa. Molto di questo dato è prodotto dall'arrivo di Carlo Ancelotti sulla panchina - con i suoi 6,5 milioni di euro annui - ma anche i tanti rinnovi (da Koulibaly a Mertens e Insigne) che sono stati firmati negli scorsi mesi dai migliori giocatori della passata annata. Il napoletano è il più pagato con 4,6 milioni a stagione in un bilancio complessivo da 94 rispetto agli 84 della scorsa stagione.