Verso Juve-Napoli: conferenze e programma di giornata

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Grande attesa per la sfida di sabato tra Juventus e Napoli. Si gioca alle 18:00 all'Allianz Stadium di Torino ma oggi è giornata di vigilia. La conferenza stampa di Massimiliano Allegri è attesa per le ore 12:00, allo Stadium, a seguire ci sarà la rifinitura dove l'allenatore toscano scioglierà gli ultimi dubbi di formazione. Nella giornata di ieri, nel day-after di Bologna, i bianconeri in campo si sono limitati a una seduta di recupero in palestra e in piscina, mentre il resto del gruppo si è dedicato ad esercizi di tecnica, tattica e possesso palla. Dopo il successo contro il Parma, il Napoli ha ripreso subito ieri mattina gli allenamenti a Castelvolturno. Chi ha giocato coi ducali, ha svolto esercizi di scarico in palestra. Gli altri uomini della rosa, sul campo 2, sono stati impegnati in riscaldamento a secco e lavoro sul possesso palla. Oggi, alle 12:30, conferenza stampa di Carlo Ancelotti.