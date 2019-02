Verso la sosta - Corsa Champions, decidono i derby di Roma e Milano

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tutti insieme appassionatamente: tra il terzo posto dell'Inter e il quinto della Roma vi sono soltanto tre punti. Apertissima, di conseguenza, la corsa alla prossima Champions League, che coinvolge anche la Lazio: i biancocelesti hanno al momento sette punti di ritardo dal Milan quarto, ma recupereranno a metà aprile la gara contro l'Udinese, inizialmente in programma il 25 febbraio. A decidere la corsa potrebbero essere i derby, due nelle prossime tre giornate: in questo turno toccherà a quello di Roma, sabato sera. Appena prima della sosta, invece, arriverà quello di Milano. Il calendario più complicato? Pochi dubbi, quello della Lazio. Capitolo gare europee: peseranno soprattutto sull'Inter, che il 7 e il 14 affronterà l'Eintracht Francoforte. La Roma invece mercoledì prossimo dovrà difendere a Porto il 2-1 dell'andata. In maiuscolo le gare da giocarsi in trasferta.

La classifica

Inter 47

Milan 45

Roma 44

Lazio 38 (una gara in meno)

Il calendario dell'Inter

CAGLIARI 1 marzo

EINTRACHT 7 marzo

Spal 10 marzo

Eintracht 14 marzo

MILAN 17 marzo

Il calendario del Milan

Sassuolo 2 marzo

CHIEVO 9 marzo

Inter 17 marzo

Il calendario della Roma

LAZIO 2 marzo

PORTO 6 marzo

Empoli 11 marzo

SPAL 16 marzo