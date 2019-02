Verso la sosta - Corsa Europa League: quanti incroci. Sorride il Toro

© foto di Insidefoto/Image Sport

Due punti: è questa la distanza, davvero minima, che separa la Lazio sesta dalla Sampdoria decima. Detto che potrebbe risultare decisivo il settimo posto (tutte le potenziali vincitrici della Coppa Italia sono in corsa per l'Europa), la corsa alla partecipazione alla prossima Europa League è ancora più aperta rispetto a quella per la Champions League. In mezzo al guado, proprio i biancocelesti: a metà aprile giocheranno contro l'Udinese e potrebbero fare un passo in più verso l'alto. Va anche aggiunto, però, che Inzaghi & Co dovranno affrontare il derby di Roma nella prossima giornata e poi la non facile trasferta di Firenze. Crocevia Atalanta di qui alla sosta: sfiderà sia Sampdoria che Fiorentina, con la possibilità di scavare un bel solco sulla concorrenza, ma anche il rischio di rimanere attardata. Sulla carta, strada in discesa per il Torino, che nell'ordine sfiderà le ultime In maiuscolo le gare da giocarsi in trasferta.

La classifica

Lazio 38* (una gara in meno)

Torino 38

Atalanta 38

Fiorentina 36

Sampdoria 36

Il calendario della Lazio

Roma 2 marzo

FIORENTINA 10 marzo

Parma 17 marzo

*Udinese da recuperare il 10 aprile

Il calendario del Torino

Chievo 3 marzo

FROSINONE 10 marzo

Bologna 16 marzo

Il calendario dell'Atalanta

Fiorentina 3 marzo

SAMPDORIA 10 marzo

Chievo 17 marzo

Il calendario della Fiorentina

ATALANTA 3 marzo

Lazio 10 marzo

CAGLIARI 15 marzo