Tredici punti di distacco tra Juventus e Napoli. Ma si passa, anzitutto, dal San Paolo: nel prossimo turno di campionato i bianconeri saranno ospiti dei partenopei, in una sfida che potrebbe riaccendere, almeno virtualmente, la corsa allo scudetto. In questo momento, oggettivamente, pare difficile una rimonta da parte dei ragazzi di Ancelotti. Spartiacque da qui alla sosta sarà l'Udinese: Allegri l'affronterà l'8 marzo, Ancelotti il 17. Nel mezzo, per i bianconeri, la grande sfida del 12 marzo: a Torino la Vecchia Signora dovrà provare a rimontare il 2-0 subito a Madrid contro l'Atletico e pare questo l'obiettivo principale al momento. Il Napoli invece si giocherà il doppio confronto europeo col Salisburgo tra il 7 e il 14 del mese. In maiuscolo le gare da giocarsi in trasferta.

Il calendario della Juventus

NAPOLI 3 marzo

Udinese 8 marzo

Atletico Madrid 12 marzo

GENOA 17 marzo