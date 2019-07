Via al mercato, Brescia: Balo e big d'esperienza. Asta per Tonali

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tuttomercatoweb.com vi accompagna, in questo 1 luglio, prima giornata ufficiale del calciomercato estivo 2019/2010, nei rumors, nelle ufficialità e nelle trattative che le venti società di Serie A stanno portando avanti. Oltre ai consueti aggiornamenti in tempo reale, approfondimenti anche club per club, per valutare tutto su entrate e uscite che presidenti e direttori sportivi stanno portando avanti anche in queste ore.

Entrate Il grande sogno è Mario Balotelli, da oggi senza contratto ma l'affare è chiaramente complicato per questioni economiche. Le Rondinelle cercano un portiere: Emiliano Viviano della SPAL è il sogno ma è vicino il finlandese Jesse Joronen dal Copenhagen. Forcing per prendere Emanuele Giaccherini verso l'addio al Chievo Verona, poi Cellino cercherà anche altri nomi di esperienza. Nel lotto ci sono Mirko Valdifiori della SPAL, Aymen Abdennour del Valencia come sogno per la difesa, Dusan Basta e Simone Padoin. In arrivo il baby Matteo Gabbia dal Milan, Florian Ayè del Clermont è un nome caldo davanti. Dietro chiesto anche Giangiacomo Magnani al Sassuolo.

Uscite Dopo i rumors iniziali, potrebbe essere confermato Alfredo Donnarumma in attacco mentre in uscita c'è certamente il centrocampista Jacopo Dall'Oglio: ci sono Chievo, Spezia e Apoel Limassol. Verso la riconferma anche Ndoj e Martella mentre è tutto da capire quello che sarà di Sandro Tonali. Il Paris Saint-Germain da una parte, la Fiorentina dall'altra, sono le ipotesi più accreditate ma la richiesta di Cellino resta troppo alta per tutte le pretendenti.