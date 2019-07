Via al mercato, Cagliari: Barella via, in entrata Defrel o Eder

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tuttomercatoweb.com vi accompagna, in questo 1 luglio, prima giornata ufficiale del calciomercato estivo 2019/2010, nei rumors, nelle ufficialità e nelle trattative che le venti società di Serie A stanno portando avanti. Oltre ai consueti aggiornamenti in tempo reale, approfondimenti anche club per club, per valutare tutto su entrate e uscite che presidenti e direttori sportivi stanno portando avanti anche in queste ore.

Entrate. Riscattato Cacciatore, ora il mercato del Cagliari ruota intorno la cessione di Barella. In caso di trasferimento del centrocampista all'Inter, dal club meneghino potrebbe arrivare Eder (ora allo Jiangsu Suning); in caso di trasferimento alla Roma, dalla Capitale arriverebbe Defrel. Intanto la squadra del patron Giulini si muove anche su altri fronti: il ds Carli ha intavolato discorsi per il milanista Cutrone e per il centrocampista Rog, rientrato a Napoli dopo i sei mesi al Siviglia.

Uscite. Ha salutato Simone Padoin mentre Darijo Srna ha messo fine alla sua carriera da calciatore. Joao Pedro piace all'Atalanta, nella trattativa potrebbe essere inserito Mattiello.