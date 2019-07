Via al mercato, Fiorentina: Chiesa, Veretout. Poi caccia a 9 e volante

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tuttomercatoweb.com vi accompagna, in questo 1 luglio, prima giornata ufficiale del calciomercato estivo 2019/2010, nei rumors, nelle ufficialità e nelle trattative che le venti società di Serie A stanno portando avanti. Oltre ai consueti aggiornamenti in tempo reale, approfondimenti anche club per club, per valutare tutto su entrate e uscite che presidenti e direttori sportivi stanno portando avanti anche in queste ore.

Entrate La Fiorentina aspetta la risposta di Daniele De Rossi: sensazioni negative sia nel club che a Roma ma non sono da escludere nuovi colpi di scena. Preso Szymon Zurkowski dopo Aleksa Terzic, la Fiorentina ora cerca un nove titolare: Andrea Petagna è un'idea forte, Patrick Cutrone del Milan un'altra. All'interno delle trattative per Chiesa e Veretout, la Fiorentina può avere l'imbarazzo della scelta come contropartite (Perin, Ounas, Rog, Inglese). In cabina di regia il nome caldo è Ismael Bennacer dell'Empoli, Lucas Biglia del Milan l'alternativa con Milan Badelj della Lazio.

Uscite Quarantaquattro giocatori in rosa, Pradè dovrà sfoltire prima di pensare alle entrate. Chiaro, priorità ai big: Commisso vuole tenere Federico Chiesa ma le big italiane, Inter e Juventus su tutte, restano in pressing. A 70 milioni la partita si può riaprire. In uscita Jordan Veretout, Napoli, Milan e Roma il tris sulle tracce del francese. Piazzato Alban Lafont al Nantes, torna per restare Bartolomej Dragowski dal prestito all'Empoli e per fare il titolare: via solo se dovesse arrivare Mattia Perin dalla Juventus. La Fiorentina aspetta offerte per Giovanni Simeone che ha detto no al Sassuolo, c'è l'Atalanta. Può partire Cristiano Biraghi, richieste in A, sul piede di partenza tanti giocatori: Vitor Hugo, Vincent Laurini, Lorenzo Venuti, Sebastian Cristoforo, Valentin Eysseric, Riccardo Saponara, Cyril Thereau, Dusan Vlahovic, Rafik Zekhnini oltre a una lunga schiera di giovani.