Via al mercato, Genoa: rivoluzione d'attacco. Romero, andata e ritorno

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tuttomercatoweb.com vi accompagna, in questo 1 luglio, prima giornata ufficiale del calciomercato estivo 2019/2010, nei rumors, nelle ufficialità e nelle trattative che le venti società di Serie A stanno portando avanti. Oltre ai consueti aggiornamenti in tempo reale, approfondimenti anche club per club, per valutare tutto su entrate e uscite che presidenti e direttori sportivi stanno portando avanti anche in queste ore.

Entrate Preso Andrea Pinamonti, il Genoa si muove ancora in attacco. Potrebbe partire Christian Kouamé, Preziosi vorrebbe tenerlo ma il Bologna è in pressing. Non dovrebbe comunque essere cofnermato Antonio Sanabria, via Gianluca Lapadula (c'è il Lecce). Piace molto Adolfo Gaich, ventenne del San Lorenzo. Tanti i nomi nel mirino: con l'Inter potrebbero arrivare in sinergia sia Pedro De La Vega che Augustin Amione. Attesa l'ufficialità per un doppio colpo: Antonio Barreca dal Monaco e Cristian Zapata che si svincola dal Milan.

Uscite Detto di Kouamé e delle altre pedine d'attacco, Cristian Romero è diretto verso la Juventus. Che vuole presto ufficializzarlo per poi lasciarlo probabilmente un altro anno in prestito al Grifone che intanto ha salutato Darko Lazovic, svincolatosi oggi. Possibile scambio col Sassuolo tra il portiere Alessandro Russo e il centrocampista Francesco Cassata.