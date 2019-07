Via al mercato, Inter: la settimana dei colpi. Lazaro, Sensi e Lukaku

© foto di Imago/Image Sport

Tuttomercatoweb.com vi accompagna, in questo 1 luglio, prima giornata ufficiale del calciomercato estivo 2019/2010, nei rumors, nelle ufficialità e nelle trattative che le venti società di Serie A stanno portando avanti. Oltre ai consueti aggiornamenti in tempo reale, approfondimenti anche club per club, per valutare tutto su entrate e uscite che presidenti e direttori sportivi stanno portando avanti anche in queste ore.

Entrate E' la settimana dei colpi per l'Inter. Stamattina è stato ufficializzato Diego Godin, preso in regime di svincolo dall'Atletico Madrid. Visite in corso e ufficialità attesa per Valentino Lazaro: 25 con bonus all'Herta Berlino per l'esterno destro. In arrivo Stefano Sensi dal Sassuolo, ai neroverdi dopo Marco Sala andrà anche Andrew Gravillon. Per Nicolò Barella è testa a testa con la Roma: proposta importante dell'Inter, oggi nuovo contatto in Lega col Cagliari. Il sogno davanti è Romelu Lukaku: per il Manchester United è pronta un'offerta complessiva da 70 milioni totali. Stand by invece con la Roma per Edin Dzeko. In breve: in casa giallorossa è monitorato Lorenzo Pellegrini che ha una clausola rescissoria bassa con la Roma. Sondaggio per Erick Pulgar del Bologna,

Uscite Il Barcellona pressa per Lautaro Martinez, arrivando anche a possibili offerte da capogiro. L'Inter, in caso di proposta concreta, può riflettere sull'offerta dei catalani mentre tutto tace sul fronte Mauro Icardi: pronto il summit tra la dirigenza e Wanda Nara ma l'argentino è dato per partente. Da valutare il futuro di Radja Nainggolan, che ha richieste in Serie A. Il Lione cerca di chiudere per il terzino Dalbert Henrique (servono 20 milioni di euro), sirene spagnole per Borja Valero Iglesias. Piazzate tante plusvalenze, adesso Ausilio e Marotta si concentreranno su eventuali altri addii pesanti, come Ivan Perisic o Matias Vecino.