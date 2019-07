Via al mercato, Juve: Pellegrini e Rabiot, poi De Ligt e Buffon

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tuttomercatoweb.com vi accompagna, in questo 1 luglio, prima giornata ufficiale del calciomercato estivo 2019/2010, nei rumors, nelle ufficialità e nelle trattative che le venti società di Serie A stanno portando avanti. Oltre ai consueti aggiornamenti in tempo reale, approfondimenti anche club per club, per valutare tutto su entrate e uscite che presidenti e direttori sportivi stanno portando avanti anche in queste ore.

Entrate Chiuso ieri sera lo scambio con la Roma che ha riguardato i terzini Leonardo Spinazzola e Luca Pellegrini, stamattina Adrien Rabiot ha svolto le visite al J Medical. Pronto il quinquennale a 7 milioni più bonus, 10 milioni i costi accessori per l'operazione. Attesa l'ufficialità così come quella per Gianluigi Buffon che tornerà per fare il secondo di Wojchech Sczeszny: un anno con uno di opzione per l'esperto portiere di ritorno in Italia. E' anche la settimana di Matthijs de Ligt: 70 milioni all'Ajax, 12 bonus compresi al giocatore per cinque stagioni. Paul Pogba vedrà intanto tra oggi e domani la dirigenza del Manchester United ma visto il colpo Rabiot e l'arrivo di De Ligt, il Polpo è quasi impossibile a oggi. Manca solo l'ufficialità per Merih Demiral dal Sassuolo a 15 milioni.

Uscite Con Buffon in arrivo, partirà Mattia Perin. Non mancano le ipotesi, dal Milan alla Fiorentina fino al Siviglia. Occhio alla difesa: perché in caso di maxi offerta potrebbe partire Daniele Rugani. Possibile partenza per un giovane in arrivo, difficile Demiral, probabile invece Cristian Romero che sarà acquistato dal Genoa ma che può restare in prestito al Grifone. Joao Cancelo al Manchester City è in fase di stallo, su Gonzalo Higuain è piombato l'Atletico Madrid dopo la Roma. Da valutare la possibile partenza di almeno uno tra Sami Khedira e Blaise Matuidi, Sarri ha invece confermato Douglas Costa che ha comunque l'interesse di grandi club europei.