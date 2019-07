Via al mercato, Lazio: tre colpi in vista. Rebus Milinkovic-Savic

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tuttomercatoweb.com vi accompagna, in questo 1 luglio, prima giornata ufficiale del calciomercato estivo 2019/2010, nei rumors, nelle ufficialità e nelle trattative che le venti società di Serie A stanno portando avanti. Oltre ai consueti aggiornamenti in tempo reale, approfondimenti anche club per club, per valutare tutto su entrate e uscite che presidenti e direttori sportivi stanno portando avanti anche in queste ore.

Entrate Preso Bobby Adekanye da svincolato, l'olandese arrivato dal Liverpool è il primo colpo biancoceleste. Adesso lo può seguire a breve giro di posta Manuel Lazzari: alla SPAL cash più Alessandro Murgia. Manca solo l'ufficialità per l'esterno mancino Jony in arrivo dal Malaga, tutto praticamente definito anche per il centrale Denis Vavro dal Copenhagen. In mezzo tutto ruota attorno a Sergej Milinkovic-Savic: il turco Yusuf Yazici del Trabzonspor è il primo nome per l'eventuale eredità.

Uscite Svincolati Martin Caceres e Dusan Basta, la lista dei partenti non è breve. Murgia verso la SPAL nell'affare Lazzari, l'uscita clou è però quella possibile di Sergej Milinkovic-Savic: pressing Paris Saint-Germain, la Juventus è un'ipotesi ma al momento non altrettanto calda. In uscita Stefan Radu: c'è il Parma in Italia, può anche tornare in patria alla FCSB. Bruno Jordao e Pedro Neto al Benfica sono pronti per essere ufficializzati, Cristiano Lombardi è seguito da club di B ma può essere anche lui inserito nell'affare Lazzari.