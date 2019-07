Via al mercato, Lecce: tre colpi dall'estero. Ora portiere e punta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tuttomercatoweb.com vi accompagna, in questo 1 luglio, prima giornata ufficiale del calciomercato estivo 2019/2010, nei rumors, nelle ufficialità e nelle trattative che le venti società di Serie A stanno portando avanti. Oltre ai consueti aggiornamenti in tempo reale, approfondimenti anche club per club, per valutare tutto su entrate e uscite che presidenti e direttori sportivi stanno portando avanti anche in queste ore.

Entrate Prende forma il Lecce che verrà che ha annunciato Romario Sandu Benzar dall'FCSB in Romania. E' il terzo colpo dall'estero, il penultimo è stato Ievgenii Shakhov, centrocampista ucraino del PAOK Salonicco, il primo il colombiano Brayan Emanuel Vera Ramirez, difensore preso dal Leones Futbol Club. Portiere e punta le priorità per il ds Meluso: Burak Yilmaz il sogno, Gianluca Lapadula del Genoa una trattativa concreta. Sfida al Sassuolo per Diego Farias del Cagliari. Dietro il primo nome è Lorenzo Tonelli del Napoli, tra i pali invece Gabriel del Perugia visto che Bartlomiej Dragowski della Fiorentina non arriverà in prestito. Piace anche Camillo Ciano del Frosinone.

Uscite Partenze e addii minori per il momento in casa salentina, con la rosa di Liverani ancora da definire in toto dopo la promozione in Serie A. Arrigoni si è svincolato, andrà sicuramente al Monopoli. Costa Ferreira tra Trapani e Spezia. Riccardi verso il Vicenza.