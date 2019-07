Via al mercato, Napoli: dopo Manolas tocca a James. Tanti in uscita

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tuttomercatoweb.com vi accompagna, in questo 1 luglio, prima giornata ufficiale del calciomercato estivo 2019/2010, nei rumors, nelle ufficialità e nelle trattative che le venti società di Serie A stanno portando avanti. Oltre ai consueti aggiornamenti in tempo reale, approfondimenti anche club per club, per valutare tutto su entrate e uscite che presidenti e direttori sportivi stanno portando avanti anche in queste ore.

Entrate. Di Lorenzo è stato il primo affare in entrata della nuova stagione, seguito nella giornata di ieri dall'ingaggio di Kostas Manolas. Il difensore ex Roma andrà a comporre una grande coppia con Koulibaly, ma la formazione di Carlo Ancelotti ha ancora altro da fare. James Rodriguez è più di una suggestione in quanto la trattativa col Real Madrid è già avviata, un'idea per l'attacco è legata a Duvan Zapata ma è una situazione da valutare tra qualche settimana. Lozano piace e non poco, servirebbe tuttavia sacrificare Insigne. Serve un esterno mancino difensivo, interessa Castagne dell'Atalanta che può giocare su entrambe le corsie. A centrocampo bisogna sciogliere le riserve su Veretout, nel mirino anche di Milan e Roma. Almendra è l'alternativa al francese della Fiorentina. Riscattato, inoltre, Ospina dall'Arsenal.

Uscite. Ufficiale l'addio di Diawara, approdato alla Roma. Roberto Insigne è stato riscattato dal Benevento, ora la società di De Laurentiis può ricavare un discreto tesoretto dai calciatori in uscita. Inglese ha la fila di club interessati a lui, Rog piace al Parma ma anche alla Fiorentina e al Cagliari. Gli altri in lista di sbarco sono Sepe, Tonelli, Ounas, Grassi, Verdi, Hysaj e Mario Rui. Allan resta nel mirino del PSG ma c'è da capire l'intenzione dei francesi, per Albiol al Villarreal manca solo l'ufficialità.