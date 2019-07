Via al mercato, Parma: sogno Balotelli, Sepe-Grassi ancora ducali

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tuttomercatoweb.com vi accompagna, in questo 1 luglio, prima giornata ufficiale del calciomercato estivo 2019/2010, nei rumors, nelle ufficialità e nelle trattative che le venti società di Serie A stanno portando avanti. Oltre ai consueti aggiornamenti in tempo reale, approfondimenti anche club per club, per valutare tutto su entrate e uscite che presidenti e direttori sportivi stanno portando avanti anche in queste ore.

Entrate. In Emilia è tornato il giovane Adorante, attaccante classe 2000 approdato all'Inter dopo il percorso nel settore giovanile crociato. La dirigenza ducale lavora per trattenere Sepe e Grassi, di proprietà del Napoli e già presenti alla corte di D'Aversa nell'ultima stagione: il portiere - come anticipato da TMW - sarà riscattato mentre il centrocampista è vicino alla permanenza al Tardini. Il grande sogno è rappresentato da Balotelli: il Parma vorrebbe riportare in Serie A l'attaccante ora al Marsiglia, che si avvicinerebbe così alla sua Brescia e - fattore da non sottovalutare - avrebbe la chance di mettersi in mostra nel nostro campionato nell'anno che porta a Euro 2020. Sulle tracce dell'ex Inter e Milan, però, ci sono anche le rondinelle. Il ds Faggiano lavora intanto per Karamoh, vicino l'ingaggio di Laurini dalla Fiorentina e Ciano dal Frosinone. Altri nomi accostati sono quelli di Kragl, Ounas e il laziale Radu.

Uscite. Prossimi all'addio sono Stulac (interessa all'Empoli), Scavone e anche Sprocati. L'attaccante ex Lazio è nel mirino dell'Hellas Verona. I vari Inglese, Brazao, Inglese, Bastoni e Dimarco sono tornati ai club di appartenenza. Gobbi è da oggi svincolato, nelle prossime ore potrebbe trovare un'intesa con i ducali per continuare a giocare o per intraprendere un discorso post-carriera.