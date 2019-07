Via al mercato, Roma: Manolas via, occhio agli altri big. Pellegrini resta

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Entrate Definito nella serata di ieri lo scambio con la Juventus: Leonardo Spinazzola in giallorosso, Luca Pellegrini in bianconero. Fatta anche per Kostas Manolas al Napoli, preso oggi per 21 milioni di euro Amadou Diawara dai giallorossi. Farà le visite una volta rientrato dalla Copa d'Africa. Adesso è caccia al centrale difensivo: l'idea più costosa è Toby Alderweireld del Tottenham, 30 invece i milioni chiesti dal Betis Siviglia per Marc Bartra con cui la Roma tratta anche il portiere Pau Lopez. Piace anche il brasiliano Lyanco del Torino.

Uscite Chiusi gli affare Spinazzola-Pellegrini e Manolas-Diawara, le uscite in difesa proseguono. Via Juan Jesus e Ivan Marcano, la società non vorrebbe invece far partire Alessandro Florenzi. C'è l'Inter, che segue pure Lorenzo Pellegrini che però non lascerà Roma come confermato dal suo entourage. La Juventus pressa per Nicolò Zaniolo, che tratta però il rinnovo coi giallorossi. Stephan El Shaarawy ha detto no alla Cina, ora tratta il rinnovo, via invece Steven Nzonzi, vicino all'Olympique Lione. Edin Dzeko all'Inter: stallo. Patrik Schick potrebbe invece avere una nuova chance con Fonseca.