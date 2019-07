Via al mercato: Samp, gioielli in vetrina e quattro colpi già a segno

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tuttomercatoweb.com vi accompagna, in questo 1 luglio, prima giornata ufficiale del calciomercato estivo 2019/2010, nei rumors, nelle ufficialità e nelle trattative che le venti società di Serie A stanno portando avanti. Oltre ai consueti aggiornamenti in tempo reale, approfondimenti anche club per club, per valutare tutto su entrate e uscite che presidenti e direttori sportivi stanno portando avanti anche in queste ore.

Entrate Al centro dei rumors sul futuro societario, con Massimo Ferrero che scuote l'ambiente aprendo alla cessione del club e all'acquisto del Palermo, la Sampdoria è comunque attiva sul mercato. Già presi Morten Thorsby, centrocampista dell'Heerenveen, Julian Jeffrey Chabot, difensore dal Groningen, Gonzalo Maroni, centrocampista offensivo dal Boca Juniors, e Fabio Depaoli, terzino destro dal Chievo. Non è finita: Ivan Hurtado, classe 2000 del Gimnasia La Plata, è a un passo, così come il Doria sta per chiudere per Ruslan Malinovskyi del Genk per la mediana. Caccia agli esterni: Domenico Berardi del Sassuolo è il sogno, su Simone Verdi c'è in pole il Torino.

Uscite Per Dennis Praet e Joachim Andersen sembra sfida tra Arsenal e Milan. Entrambi paiono in uscita dal club blucerchiato che ha le richieste di Torino e Sassuolo per Gianluca Caprari. Può uscire Bartosz Bereszyinski e far spazio al brasiliano Kaique Rocha come terzino destro. Tante sirene per Nicola Murru, che piace a mezza Serie A. Federico Bonazzoli invece è vicino alla Cremonese.