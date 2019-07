Via al mercato, Sassuolo: via Sensi e Demiral. Ok Rogerio, c'è Caputo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tuttomercatoweb.com vi accompagna, in questo 1 luglio, prima giornata ufficiale del calciomercato estivo 2019/2010, nei rumors, nelle ufficialità e nelle trattative che le venti società di Serie A stanno portando avanti. Oltre ai consueti aggiornamenti in tempo reale, approfondimenti anche club per club, per valutare tutto su entrate e uscite che presidenti e direttori sportivi stanno portando avanti anche in queste ore.

Entrate Cambia pelle soprattutto in attacco il Sassuolo di Roberto De Zerbi. Che sta per chiudere il colpo Francesco Caputo in arrivo dall'Empoli ma non si ferma qui visto che piace tanto anche Gianluca Caprari della Sampdoria e Roberto Inglese del Napoli. Chiuso per l'acquisto a titolo definitivo di Rogerio dalla Juventus, può così raffreddarsi la pista Mohamed Fares della SPAL.

Uscite Stefano Sensi all'Inter, ci siamo. In arrivo, all'interno della trattativa, Andrew Gravillon dopo aver preso il terzino Marco Sala. In mezzo alla difesa può partire uno tra Gianmarco Ferrari (Siviglia) e Giangiacomo Magnani (Lecce, Brescia). Francesco Cassata può andare al Genoa nello scambio col portiere Alessandro Russo. Via Khouma El Babacar: c'è la SPAL. Manca solo l'ufficialità per il passaggio di Merih Demiral alla Juventus.