Via al mercato, SPAL: big in uscita. Rinforzi in attacco

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tuttomercatoweb.com vi accompagna, in questo 1 luglio, prima giornata ufficiale del calciomercato estivo 2019/2010, nei rumors, nelle ufficialità e nelle trattative che le venti società di Serie A stanno portando avanti. Oltre ai consueti aggiornamenti in tempo reale, approfondimenti anche club per club, per valutare tutto su entrate e uscite che presidenti e direttori sportivi stanno portando avanti anche in queste ore.

Entrate Ufficiale l'arrivo del brasiliano Igor dal Salisburgo per la difesa, adesso gli estensi puntano un portiere: Etrit Berisha dell'Atalanta è un nome caldo. Rinforzi davanti: Khouma El Babacar del Sassuolo è il primo nome, sull'esterno invece Marco D'Alessandro dell'Atalanta è in arrivo. Nell'affare Lazzari-Lazio potrebbe essere confermato Alessandro Murgia a titolo definitivo. Dietro il ds Vagnati cerca l'acquisto di Kevin Bonifazi dal Torino.

Uscite Riscattati ufficialmente Fares, Valoti, Petagna e Dickmann, non sono però da escludere uscite proprio per questi giocatori. Su tutti Mohamed Fares, seguito da mezza Serie A tra cui il Sassuolo (che però ha comprato Rogerio) e Napoli. Su Andrea Petagna c'è invece forte la Fiorentina. Sono i giorni dell'addio a Manuel Lazzari, diretto verso la Lazio, via anche Mirko Valdifiori che ha molte richieste in A e Mirko Antenucci che è il grande sogno del Bari in C.