Via al mercato, Torino: Cairo si regala Verdi, Zaza può andare via

Tuttomercatoweb.com vi accompagna, in questo 1 luglio, prima giornata ufficiale del calciomercato estivo 2019/2010, nei rumors, nelle ufficialità e nelle trattative che le venti società di Serie A stanno portando avanti. Oltre ai consueti aggiornamenti in tempo reale, approfondimenti anche club per club, per valutare tutto su entrate e uscite che presidenti e direttori sportivi stanno portando avanti anche in queste ore.

Entrate. Il Torino di Mazzarri si prepara all'Europa League e ha già riscattato due pedine importanti nell'ultima stagione. Si tratta di Djidji e Aina, destinati a restare in granata ancora a lungo. Tuttavia il patron Cairo ha intenzione di regalare calciatori importanti al suo allenatore, su tutti c'è Simone Verdi: l'ex Bologna sembra essere a un passo dal trasferimento a titolo definitivo, dopo un'annata con più ombre che luci al Napoli. Tra le file dei partenopei interessa anche Mario Rui, in avanti occhi puntati su Caprari della Sampdoria e Cutrone del Milan.

Uscite. Il patron vuole trattenere i big durante l'estate, per restare competitivo in Serie A e giocarsela in Europa. Il Gallo Belotti resta il simbolo della formazione di Mazzarri, a salutare potrebbe essere Zaza visto l'interesse del Sassuolo. La Roma è sulle tracce di Lyanco, stesso discorso per l'Athletic Bilbao che segue Berenguer.