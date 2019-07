Via al mercato, Udinese: obiettivo Becao, idee Saponara e Romulo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tuttomercatoweb.com vi accompagna, in questo 1 luglio, prima giornata ufficiale del calciomercato estivo 2019/2010, nei rumors, nelle ufficialità e nelle trattative che le venti società di Serie A stanno portando avanti. Oltre ai consueti aggiornamenti in tempo reale, approfondimenti anche club per club, per valutare tutto su entrate e uscite che presidenti e direttori sportivi stanno portando avanti anche in queste ore.

Entrate. Via il ds Pradè, è tornato Pierpaolo Marino nei quadri dirigenziali friulani. L'Udinese ha già annunciato Jajalo, ex Palermo che ha sottoscritto un contratto fino al 2022. La società bianconera cerca un difensore e sul taccuino c'è Rodrigo Becão, classe '96 di proprietà dell'Esporte Clube Bahia. Accostati all'Udinese anche i vari Saponara e Romulo.

Uscite. Behrami sembra destinato a rientrare in Svizzera per indossare la maglia del Sion, intanto a salutare la Dacia Arena ci hanno già pensato Okaka, D'Alessandro e Zeegelaar.