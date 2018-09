Via alla Nations League: come funziona. Tutti i gruppi della Lega A

© foto di Imago/Image Sport

Cinquantatre giorni dopo la finale Mondiale, prende il via per la prima volta nella storia la Nations League. In campo le 55 Federazioni europee, divise in quattro diverse fasce in base al ranking. Le prime saliranno di fascia e, viceversa, ci saranno anche retrocessioni. Queste gare aumenteranno di fatto il livello delle gare: in palio ci saranno anche posti per Euro 2020 e il risultato sarà determinante a differenza delle normali amichevoli.

Lega A - 12 squadre

Le squadre sono state suddivise in gironcini da tre o quattro squadre e le vincitrici dei rispettivi gironi accederanno alla final four che si disputerà nel giugno del 2019. Le ultime quattro dei gironi retrocederanno nella Lega B. Le prime quattro in classifica non qualificate a UEFA EURO 2020 giocheranno gli spareggi nel marzo 2020 per un posto nella fase finale del torneo continentale.

Gruppo 1 della Lega A

OLANDA

FRANCIA

GERMANIA

Gruppo 2 della Lega A

ISLANDA

SVIZZERA

BELGIO

Gruppo 3 della Lega A

POLONIA

ITALIA

PORTOGALLO

Gruppo 4 della Lega A

CROAZIA

INGHILTERRA

SPAGNA