Via alla Nations League: le Leghe B, C e D. Tutte col sogno Europei

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cinquantatre giorni dopo la finale Mondiale, prende il via per la prima volta nella storia la Nations League. In campo le 55 Federazioni europee, divise in quattro diverse fasce in base al ranking. Le prime saliranno di fascia e, viceversa, ci saranno anche retrocessioni. Queste gare aumenteranno di fatto il livello delle gare: in palio ci saranno anche posti per Euro 2020 e il risultato sarà determinante a differenza delle normali amichevoli.

Lega B - 12 squadre

Le quattro vincitrici dei gironi verranno promosse nella Lega A, mentre le quattro ultime retrocederanno nella Lega C della prossima edizione della competizione che si giocherà nel 2020. Le prime quattro in classifica non qualificate a UEFA EURO 2020, giocheranno gli spareggi nel marzo del 2020 per un posto nella fase finale.

Gruppo 1

REPUBBLICA CECA

UCRAINA

SLOVACCHIA



Gruppo 2

TURCHIA

SVEZIA

RUSSIA

Gruppo 3

IRLANDA DEL NORD

BOSNIA-ERZEGOVINA

AUSTRIA

Gruppo 4

DANIMARCA

IRLANDA

GALLES

Lega C - 15 squadre

Le quattro vincitrici dei gironi verranno promosse in Lega B, mentre le quattro ultime retrocederanno in Lega D per l'edizione del 2020.

Le prime quattro in classifica non qualificate a UEFA EURO 2020, giocheranno gli spareggi nel marzo 2020 per un posto nella fase finale.

Gruppo 1

SCOZIA

ALBANIA

ISRAELE

Gruppo 2

UNGHERIA

GRECIA

FINLANDIA

ESTONIA

Gruppo 3

SLOVENIA

NORVEGIA

BULGARIA

CIPRO

Gruppo 4

ROMANIA

SERBIA

MONTENEGRO

LITUANIA

Lega D - 16 squadre

Le quattro vincenti dei gironi che verranno promosse nella Lega C per l'edizione del 2020.

Le prime quattro in classifica non qualificate a UEFA EURO 2020, giocheranno gli spareggi nel marzo 2020 per un posto nella fase finale.

Gruppo 1

GEORGIA

LETTONIA

KAZAKISTAN

ANDORRA

Gruppo 2

BIELORUSSIA

LUSSEMBURGO

MOLDOVA

SAN MARINO



Gruppo 3

AZERBAIGIAN

FAR OER

MALTA

KOSOVO

Gruppo 4

MACEDONIA

ARMENIA

LIECHTENSTEIN

GIBILTERRA