Via alla Nations League: Polonia e Portogallo gli ostacoli per Mancini

© foto di Federico Gaetano

Sono Polonia e Portogallo le avversarie sulla strada verso la fase finale della Nations League per l'Italia di Roberto Mancini. Venerdì l'esordio a Bologna contro Lewandowski & co, reduci da un deludente Mondiale in Russia. Jerzy Brzeczek, neo ct polacco, ha convocato ben otto giocatori dalla Serie A: Skorupski e Szczesny tra i portieri, Bereszynski e Reca in difesa, Linetty e Zielinski in mediana, Milik e Piatek davanti. In quelle di Fernando Santos, ct portoghese, non c'è invece Cristiano Ronaldo. "Stiamo aprendo un nuovo ciclo ma lui e gli altri senatori restano titolari e importanti", ha spiegato Santos, che ha tenuto fuori anche Quaresma, Moutino e Adrien Silva. Degli italiani ci sono Mario Rui e Joao Cancelo, davanti confermatissimo André Silva ora al Siviglia.

Polonia

Portieri: Fabianski (West Ham), Skorupski (Bologna), Szczesny (Juventus).

Difensori: Bednarek (Southampton), Bereszynski (Sampdoria), Dzwigala (Wisla Plock), Glik (Monaco), Kaminski (Fortuna Dusseldorf), Kedziora (Dinamo Kiev), Pietrzak (Wisla), Reca (Atalanta), Rybus (Lokomotiv Mosca).

Centrocampisti: Blaszczykowski (Wolfsburg), Frankowski (Jagiellonia), Goralski (Ludogorets), Kadzior (Dinamo Zagabria), Klich (Leeds), Krychowiak (Lokomotiv Mosca), Kurzawa (Amiens), Linetty (Sampdoria), Makuszewski (Lech Poznan), Romanczuk (Jagiellonia), Szymanski (Legia), Zielinski (Napoli).

Attaccanti: Lewandowski (Bayern), Milik (Napoli), Piatek (Genoa).

Portogallo

Portieri: Beto (Goztepe), Cláudio Ramos (Tondela) e Rui Patrício (Wolverhampton);

Difensori: Cédric Soares (Southampton), João Cancelo (Juventus), Luis Neto (Zenit), Mário Rui (Napoli), Pedro Mendes (Montpellier), Pepe (Besiktas), Raphael Guerreiro (Dortmund), e Rúben Dias (Benfica);

Centrocampisti: Bruno Fernandes (Sporting), Gedson Fernandes (Benfica), Pizzi (Benfica), Renato Sanches (Bayern), Rúben Neves (Wolverhampton), Sérgio Oliveira (FC Porto) e William Carvalho (Bétis);

Attaccanti: André Silva (Sevilha), Bernardo Silva (Manchester City), Bruma (Leipzig), Gelson Martins (Atlético Madrid), Gonçalo Guedes (Valência) e Rony Lopes (Mónaco).