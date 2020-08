Via alle Final Eight, Champions: Guardiola e il City alla caccia del primo trofeo

vedi letture

Il tecnico che ha cambiato il calcio del terzo millennio può ritornare sul tetto d'Europa. E per farlo, con il suo Manchester City, prima deve vincere il Lione in una sfida che può solo farlo sorridere: dopo aver battuto Zidane e il suo Real non può essere la società francese a spaventare Josep Guardiola, intenzionato a portare in Inghilterra, stavolta Skyblues, una Champions che han vinto spesso i suoi cugini meno chiassosi dello United.

Come arriva alla Champions - La qualificazione contro il Real Madrid non può che essere il miglior viatico sulla strada che porta alla finale del Da Luz. Il suo City è riposato, perché la Premier League si è conclusa il 26 luglio. Peraltro, con cinque vittorie consecutive: i Citizens hanno chiuso alle spalle del Liverpool campione, ma il momento di forma è più che positivo. E a inizio luglio la squadra dell'Etihad ha steso 4-0 proprio i Reds di Jurgen Klopp. Nel post-lockdown, gli inglesi hanno faticato soltanto in trasferta, dove sono arrivate ben tre sconfitte in campionato più quella in semifinale di FA Cup contro l'Arsenal. Tra le mura amiche, bilancio più che positivo: sei vittorie su sei partite giocate a Manchester dal restart della Premier. Con un fantascientifico score di 24 gol realizzati e soltanto uno subito. Superata la paura legata alla sentenza al TAS, ma non le polemiche, fare bene in Champions è quasi un obbligo: al netto del Community Shield, un trofeo secondario, Guardiola non ha vinto nulla in questa stagione. Non gioca da 8 giorni: Manchester City-Real Madrid 2-1.

Assenze, dubbi e cessioni - Il Kun Aguero è alle prese con il secondo infortunio di una stagione prolifica ma non molto fortunata da questo punto di vista. Dopo avere saltato la gara contro il Real Madrid dovrà perdersi pure il quarto di finale contro il Lione. Rientra invece Mendy, dalla squalifica. Capitolo David Silva: lo spagnolo è impegnato nelle trattative con la Lazio e potrebbe essere distratto da questa situazione, ragion per cui il titolare dovrebbe essere Ilkay Gundogan. In avanti Mahrez dovrebbe essere della partita, al posto di Bernardo.

La possibile formazione - (4-3-3): Ederson; Walker, Fernandinho, Laporte, Mendy; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Mahrez, Jesus, Sterling. Allenatore: Josep Guardiola.