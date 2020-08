Via alle Final Eight, Champions: Lipsia senza Werner. Basterà Schick?

Novanta minuti di fuoco. Sono quelli che aspettano il Lipsia e l'Atlético Madrid. I giovani ricchi con le ali contro i Colchoneros. Ma i tedeschi hanno salutato il loro principe del gol e non sembrano arrivati nel migliore dei modi al confronto. Calcio d'inizio giovedì 13 agosto alle 21.

Come arriva alla Champions - Nessuna sorpresa: il Lipsia è ormai una certezza del campionato tedesco. Ha chiuso questa stagione al terzo posto, con 16 punti di ritardo dal Bayern Monaco primo. Il riferimento non è casuale, perché a un certo punto della stagione, i ragazzi terribili di Julian Nagelsmann hanno occupato il gradino più alto del podio e sognato il titolo. Qualche scossone nella ripresa post lockdown ha complicato, non poco, le cose: appena quattro vittorie nelle nove partite giocate, con altrettanti pareggi e la sconfitta casalinga contro il Borussia Dortmund che ha sancito il tramonto dell'idea secondo posto. Poi, turbolenze sul fronte organizzativo: Ralf Rangnick non è andato al Milan, alla fine, ma ha comunque salutato la galassia Red Bull. Non sembra la favorita, per usare un eufemismo. Non gioca da 47 giorni: Augusta-Lipsia 1-2 ultima partita.

Infortuni, dubbi e cessioni - Ecco l'elefante nella stanza. Anzi, il diamante che mancherà all'attacco dei tedeschi: Timo Werner è andato al Chelsea, sin da subito. Tradotto in numeri, vuol dire che al Lipsia mancherà un bomber da 34 gol in 45 presenze in questa stagione. Tanta roba. Buone notizie, in compenso, dovrebbero arrivare da Yussuf Poulsen, che non ha potuto completare la Bundesliga per infortunio ma sembra aver recuperato. Non sarà a disposizione Hee-chan Hwang, acquistato dal Salisburgo. Tanto è sulle spalle di Patrik Schick.

La possibile formazione - (3-4-2-1): Gulacsi; Klostermann, Upamecano, Halstenberg; Mukiele, Laimer, Nkunku, Sabitzer; Olmo, Forsberg; Schick. Allenatore: Julian Nagelsmann.