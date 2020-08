Via alle Final Eight, Europa League: Inter fra le favorite. Conte chiede unità

Oggi inizia la final eight di Europa League in Germania. Chi vincerà fra Inter, Bayer Leverkusen, Wolverhampton, Manchester United, Siviglia, Shakhtar Donetsk, Basilea e Copenaghen?

TRA LE OTTO - L’Inter è quella che probabilmente ha più qualità, complessivamente, nella rosa. Ha anche moltissime scelte, sia per gli undici titolari sia fra chi esce dalla panchina. C’è da capre quale potrà essere il futuro di Skriniar che, in questo momento, ha perso il posto da titolare in favore di un Bastoni che sembra più in palla, soprattutto nei lanci e nelle giocate, oltre che come difensore vero e proprio. Pensare che pronti a subentrare ci siano lui, Eriksen, Candreva o Alexis Sanchez sembra un crimine.

IL CAMMINO - Arrivata terza nel girone di Champions League con Barcellona e Borussia Dortmund, l’Inter si è sbarazzata abbastanza semplicemente del Ludogorets, vincendo all’andata per 2-0 in Bulgaria, concedendo il bis a San Siro il 27 febbraio, quando la pandemia era alle porte. Negli ottavi di finale, giocati solamente qualche giorno fa a Gelsenkirchen, gli uomini di Conte hanno sbaragliato il Getafe, non senza un minimo di affanno: sull’1-0, a un quarto d’ora dalla fine, Jorge Molina ha sprecato il rigore del possibile pareggio, con l’inerzia che sarebbe passata in mano agli spagnoli. Così non è stato e, alla fine, è arrivato il raddoppio di Eriksen.

CONTE CHIEDE UNITÀ - Dopo la scena madre in casa Inter, quella del post Atalanta, il tecnico vuole che non ci siano più spifferi all’esterno, cercando di compattare un gruppo che ha fatto discretamente in campionato - sebbene la forbice con la Juventus sia più ampia rispetto al punto che li ha differenziati in classifica - ma che in Europa soffre un pelo troppo. Può essere un’occasione anche per lui per trovare il primo successo continentale, quasi un tabù dopo più di un decennio da allenatore di ottime squadre.

GLI UOMINI MERCATO - Sarà un mercato complicato per l’Inter che potrebbe cambiare molto, oppure niente. Dipenderà dalle offerte che arriveranno per i gioielli (Skriniar in particolare) ma dopo l’arrivo di Sanchez - e la permanenza quasi certa di Lautaro - sembra che i possibili cambi siano davvero pochi. L’idea sarebbe quella di prendere Tonali in mezzo al campo oppure Ndombele, magari una punta alla Giroud (non necessariamente lui). Suning potrebbe accontentare nuovamente il proprio tecnico con spese di alto livello, ma la necessità è quella di fare il salto di qualità. D’altro canto è già arrivato Hakimi, dal Real Madrid.

PROBABILE FORMAZIONE - Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte.