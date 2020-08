Via alle Final Eight, Europa League: Wolves portoghes. Jimenez seguito dalla Juve

vedi letture

Oggi inizia la final eight di Europa League in Germania. Chi vincerà fra Inter, Bayer Leverkusen, Wolverhampton, Manchester United, Siviglia, Shakhtar Donetsk, Basilea e Copenaghen?

TRA LE OTTO - Il Wolverhampton ha dimostrato anche in questa stagione di essere una nuova potenza del calcio europeo. Forse per migliorare ulteriormente dovrebbe centrare la qualificazione una tantum in Champions League, anche in vista del settlement agreement accordatogli dalla UEFA durante questa stagione per, normalmente, non avere centrato i termini del fair play finanziario. Rimane comunque una formazione allenata bene e costruita ancora meglio, con un reparto offensivo davvero interessante con Podence, Traorè, Jimenez, Diogo Jota e Pedro Neto.

IL CAMMINO - Arriva da lontanissimo la squadra di Espirito Santo, passata dalle forche caudine dei preliminari battendo abbastanza semplicemente il Torino (allora di Mazzarri) salvo poi vincere il girone con Slovan Liberec, Besiktas e Braga, al netto di una sconfitta al primo turno con i portoghesi. Grande vittoria ai sedicesimi contro l’Espanyol, un 4-0 che non permette grosse repliche nel ritorno, pur vinto dai catalani, mentre agli ottavi l’Olympiacos ha rischiato di dare molti problemi agli arancioneri: la fortuna e soprattutto Rui Patricio hanno fatto la differenza.

ALLA PORTOGHESE - Nuno Espirito Santo è il deus ex machina della squadra per la tattica, con una retroguardia a tre formata dal belga Dendoncker, Coady e Boly. La cerniera di centrocampo è tutta di stampa lusitano con Ruben Neves e Joao Moutinho, futuro e presente della nazionale, mentre davanti Raul Jimenez ha trovato la sua dimensione, anche grazie agli strappi sulle fasce di Traoré, Podence o Diogo Jota, altro grande protagonista dell’anno.

GLI UOMINI MERCATO - Raul Jimenez è finito nel mirino della Juventus non per caso, perché i tantissimi gol fatti finora lo hanno incoronato come uno dei numeri nove più completi del continente. Rimane da capire quale sarà l’intenzione dei proprietari, soprattutto per è Jorge Mendes a condurne il mercato. Qualcosa verrà fatto anche se l’idea è che possa essere l’ultimo anno di un ciclo, prima dell’apertura di uno nuovo, anche in virtù della scadenza di Espirito Santo, fissata a giugno 2021.

PROBABILE FORMAZIONE - (3-4-3): Rui Patricio; Dendoncker, Coady, Boly; Doherty, Neves, Joao Moutinho, Jonny; Traoré, Jimenez, Podence. All. Espirito Santo.