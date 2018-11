Vieni avanti Kretinsky: l'Abramovich ceco che vuole la Roma

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Spifferi americani dicono che la Roma non sia in vendita ma la chiamata, dalla Repubblica Ceca, sarebbe arrivata. Forte e chiara. Daniel Kretinsky, quarantatreenne e tra i mille uomini più ricchi del mondo secondo Forbes, vorrebbe comprare il club giallorosso. La notizia, filtrata oggi sulle colonne de Il Corriere della Sera, spiega che il proprietario di EPH vorrebbe acquisire la società capitolina.

"Un Roman Abramovich in sedicesimo", lo definiva il Corriere tre anni fa. Investimenti nell'energia e passione per il calcio, il suo patrimonio è di 2 miliardi e oltre di dollari, quadruplicato proprio rispetto al 2015. E' co-proprietario dello Sparta Praga da quattordici anni, avrebbe tentato di acquisire il Milan ma Gordon Singer e la sua Elliott avrebbero detto di no.

In Italia ha già investito, con l'acquisizione delle centrali termo elettriche sarde della tedesca E.On, la sua EPH ha attività in giro per tutta l'Europa. Quarantatreenne, padre di un figlio, adesso ha intenzione di sbarcare nel pallone che conta. E di farlo dalla finestra italiana. Prima col Milan, missione fallita. Adesso con la Roma, ma da Boston smentiscono.