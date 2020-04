Vocegiallorossa - Javier Pastore, il grande enigma della Roma

Vocegiallorossa.it ha pubblicato un interessante approfondimento riguardante Javier Pastore, trequartista argentino sbarcato nella Capitale nel 2018 e il cui futuro appare quantomai incerto. "Una sorta di grande enigma stagionale - si legge -. Fonseca a più riprese aveva parlato di un giocatore poco pronto per giocare (a causa dei suoi infortuni che non gli permettevano di allenarsi per tutta la settimana col gruppo), fino a quando "la Roma chiamò" e dal 20 ottobre al 10 novembre ha giocato la bellezza di 7 partite consecutive. Gare in cui, pian piano che acquistava il ritmo partita, aumentava la qualità della prestazione. La prestazione, più che l'incisività nel risultato, andando vicino alla via del gol senza successo, siglando un assist-gol nella bella vittoria di Udine.