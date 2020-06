Vocegiallorossa.it - Pellegrini infastidito dalle frasi di Petrachi. Tratta il rinnovo con Fienga

Vocegiallorossa.it ricostruisce la trattativa tra la Roma e Lorenzo Pellegrini per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2022. La possibilità che il centrocampista classe '96 vada via questa estate è piuttosto concreta perché nel contratto del giocatore c'è una clausola da 30 milioni di euro. E tanti club (il PSG su tutti) hanno fatto sapere di essere interessati.

In settimana, Gianluca Petrachi ha detto che secondo lui il giocatore resterà a Roma: "Perché romano e romanista", ha detto.

"Parole - si legge - che non hanno fatto piacere ma che non influiranno minimamente sul rapporto tra il calciatore e il club. Pellegrini, tramite i suoi agenti, tratta la questione del suo rinnovo direttamente con il CEO Guido Fienga. Il dirigente giallorosso aveva promesso al calciatore di voler trattare il suo rinnovo presentando un programma ambizioso, che potesse convincere e coinvolgere totalmente il giocatore. Per ovvie ragioni, al momento Fienga non può presentare nel dettaglio il progetto della Roma che verrà. Sono troppe le incognite, a cominciare dalla questione societaria fino al COVID-19 e alla partecipazione alla prossima Champions League. Quando la situazione sarà un pochino più chiara, le parti si metteranno a tavolino con il presupposto che la Roma vuole tenere Pellegrini e che Pellegrini vuole rimanere nella Roma".