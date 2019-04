VoetbalInternational esalta l'Ajax: "Affronta la Juve con idee Cruijffiane"

© foto di www.imagephotoagency.it

"Un forte Ajax resta in vita nonostante il gol di Ronaldo", ma pure "L'Ajax affronta la Juventus con un'idea Cruijffiana". Titoli e valutazioni di Voetbal International, portale web della più prestigiosa rivista sportiva olandese. All'interno si legge di come l'Ajax abbia mostrato ancora una volta la propria voglia di competere con i principali club europei e di come la squadra sia riuscita a proporre il solito gioco offensivo pur non rischiando oltremodo in difesa.