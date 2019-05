Volata salvezza, Cagliari: finale di stagione senza troppe ansie

© foto di Federico Gaetano

Ad un certo punto della stagione, fra la fine del girone d'andata e l'inizio del ritorno, il Cagliari ha rischiato di complicare terribilmente il proprio campionato. Ma da metà febbraio ad oggi la squadra di Maran ha ritrovato compattezza e ha portato a casa 6 successi (5 dei quali in casa) che l'hanno proiettata a quota 40 punti, al pari della Fiorentina. Quota da sempre indicata come limite per la salvezza, il Cagliari matematica alla mano non può ancora considerarsi certo della permanenza in A, anche se per vedere i sardi in B servirebbe un clamoroso e improbabile incastro di risultati sfavorevoli. E comunque, con un punto nelle ultime tre sfide, la squadra di Maran potrà definitivamente chiudere il discorso.

La lotta salvezza alla 35esima giornata:

12° Cagliari 40

13° Fiorentina 40

14° Parma 38

15° Bologna 37*

16° Genoa 36

17° Udinese 34

18° Empoli 32

19° Frosinone 24**

20° Chievo 15**

* una gara in meno

** già retrocesse

Le ultime 3 gare del Cagliari

36^ Cagliari-Lazio

37^ Genoa-Cagliari

38^ Cagliari-Udinese