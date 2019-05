© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una situazione ai limiti del disperato, quella che vede protagonista l'Empoli. Attualmente al terzultimo posto in classifica, gli uomini di Andreazzoli hanno 2 punti in meno dell'Udinese e un calendario decisamente più complicato nelle ultime 3 giornate. A questa situazione già di per se complicata, serve aggiungere anche una differenza reti peggiore rispetto proprio all'Udinese (il parametro che subentrerebbe in caso di arrivo a pari punti, vista la parità negli scontri diretti). Il successo nel derby contro la Fiorentina parla comunque di una squadra in salute e vogliosa di provarci fino alla fine, ma come detto il calendario non aiuta la società toscana: se l'Udinese dovrà infatti vedersela contro 3 squadre oramai senza obiettivi, l'Empoli affronterà in ordine cronologico Sampdoria, Torino e Inter.

La lotta salvezza alla 35esima giornata:

12° Cagliari 40

13° Fiorentina 40

14° Parma 38

15° Bologna 37*

16° Genoa 36

17° Udinese 34

18° Empoli 32

19° Frosinone 24**

20° Chievo 15**

* una gara in meno

** già retrocesse

Le ultime 3 gare dell'Empoli

36^ Sampdoria-Empoli

37^ Empoli-Torino

38^ Inter-Empoli