Volata salvezza, Fiorentina: pochi rischi. Ma la Viola non sa più vincere

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In maniera piuttosto clamorosa, la Fiorentina a 3 giornate dal termine del campionato non è ancora matematicamente salva. Certo per arrivare alla retrocessione dei viola servirebbe una serie di incastri ad oggi difficile da immaginare, ma fin tanto che la matematica non darà certezze assolute è giusto parlarne. Il perché di questa debacle è spiegabile con l'utilizzo dei numeri: solo 8 vittorie sulle 35 gare giocate, una pareggite acuta e un successo che in campionato manca da 12 partite (17 febbraio, 1-4 in casa della SPAL). E se guardiamo al rendimento casalingo lo score è anche peggiore, se vogliamo, visto che la vittoria all'interno del Franchi manca addirittura da un girone: gli ultimi 3 punti conquistati fra le mura amiche infatti risalgono al 16 dicembre, andata contro l'Empoli.

Una situazione non propriamente positiva, per la squadra di Montella, ma nonostante tutto per certificare la permanenza in Serie A basterà 1 punto nelle prossime (e ultime) tre gare stagionali.

La lotta salvezza alla 35esima giornata:

12° Cagliari 40

13° Fiorentina 40

14° Parma 38

15° Bologna 37*

16° Genoa 36

17° Udinese 34

18° Empoli 32

19° Frosinone 24**

20° Chievo 15**

* una gara in meno

** già retrocesse

Le ultime 3 gare della Fiorentina

36^ Fiorentina-Milan

37^ Parma-Fiorentina

38^ Fiorentina-Genoa