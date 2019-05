Volata salvezza, Genoa: strada tortuosa. Complicata dall'addio di Piatek

© foto di Insidefoto/Image Sport

Dopo un avvio di stagione incoraggiante, fatto di 4 successi nelle prime 7 giornate, il Genoa ha perso la bussola e oggi, a 3 gare dal termine del campionato, è ancora in piena lotta per non retrocedere. Le cessioni (vedi Piatek) e il cambio di guida tecnica hanno contribuito ad agitare piazza e spogliatoio, ma la squadra ha comunque dimostrato sul campo di credere nelle idee tattiche di Prandelli. Così come la società che fra Pasqua e l'1 maggio aveva pure pensato all'esonero dell'ex ct, salvo poi tornare sui propri passi. E i recenti pareggi contro SPAL e Roma, uniti ai risultati delle altre contendenti, hanno aggiustato una classifica che rischiava di diventare davvero complicata da gestire. I punti di distanza dall'Empoli terzultimo oggi sono 4 (virtualmente 5 visto il vantaggio negli scontri diretti con gli azzurri), ma come detto la squadra ligure non può ancora dirsi tranquilla. Anche perché sabato ci sarà la difficilissima sfida contro l'Atalanta, prima di un finale in discesa contro Cagliari e Fiorentina, due squadre che verosimilmente a quel punto non avranno assolutamente più niente da chiedere al campionato.

La lotta salvezza alla 35esima giornata:

12° Cagliari 40

13° Fiorentina 40

14° Parma 38

15° Bologna 37*

16° Genoa 36

17° Udinese 34

18° Empoli 32

19° Frosinone 24**

20° Chievo 15**

* una gara in meno

** già retrocesse

Le ultime 3 gare del Genoa

36^ Atalanta-Genoa

37^ Genoa-Cagliari

38^ Fiorentina-Genoa