Volata salvezza, Udinese: pochi alti e troppi bassi. Ma il calendario aiuta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una stagione fatta di continui alti e bassi, quella dell'Udinese. Il club friulano non è mai riuscito a trovare continuità all'interno della stagione, per capire questa considerazione basta notare come nelle 35 partite giocate mai sia arrivato un doppio successo consecutivo. Se a tutto ciò ci aggiungiamo un attacco non proprio impeccabile e soprattutto tre allenatori diversi da inizio anno, ecco che il quadro è completo in ogni suo dettaglio. E l'Udinese, per questi e tanti altri motivi, a 3 giornate dal termine si trova a dover lottare con le unghie e con i denti per una permanenza in Serie A non certo scontata. Certo il calendario fin qui non ha aiutato, ma in vista delle ultime 3 giornate di campionato tutto sembra andare a favore dei friulani che affronteranno, in sequenza, Frosinone, SPAL e Cagliari. Ovvero tre squadre che non avranno più niente da chiedere alla propria stagione.

La lotta salvezza alla 35esima giornata:

12° Cagliari 40

13° Fiorentina 40

14° Parma 38

15° Bologna 37*

16° Genoa 36

17° Udinese 34

18° Empoli 32

19° Frosinone 24**

20° Chievo 15**

* una gara in meno

** già retrocesse

Le ultime 3 gare dell'Udinese

36^ Frosinone-Udinese

37^ Udinese-SPAL

38^ Cagliari-Udinese