Volti nuovi in Nazionale: Orsolini, la vera alternativa a Federico Chiesa

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Da talento ancora inespresso a trascinatore. Riccardo Orsolini sta completando la sua metamorfosi; un processo di maturazione intenso, che ha vissuto tappe complicate ma che potrebbe consegnare al calcio italiano un esterno offensivo formidabile, la vera alternativa a Federico Chiesa. Cresciuto nella sua Ascoli, ha attirato ben presto le attenzioni della Juventus prima e del Bologna poi, che ha strappato il ragazzo classe 1997 ai bianconeri, esercitando il diritto d'acquisto dopo il prestito della passata stagione. Una stagione in cui Orsolini è cresciuto esponenzialmente ed è stato fondamentale nella cavalcata della squadra di Sinisa Mihajlovic, mostrando tutto il proprio repertorio: tecnica, velocità e dribbling. Una crescita a tratti sorprendente.

Un solo obiettivo - Adesso, Orsolini punta a essere una certezza, per il Bologna e per la Nazionale. Mancini lo aveva già convocato ad aprile per uno stage a Coverciano, adesso lo ha inserito nella lista dei selezionati per le prossime sfide di qualificazione a Euro2020. Un appuntamento che si avvicina sempre di più e che mette pressione. Ma la strada sembra essere quella giusta e Orsolini si giocherà le sue carte fino all'ultimo.