Vorrei ma non posso: Chiesa ritrova la Juve, di nuovo da avversario

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Chissà con che maglia immaginava di giocarla. Federico Chiesa, questo è certo, scenderà in campo in Fiorentina-Juventus con il viola addosso. Nelle infinite sliding doors del mercato, però, sarebbe potuto succedere anche il contrario: le strisce bianconere sulla maglia, tornare a Firenze da subito come avversario, merito di un calendario che in quel caso sarebbe stato davvero beffardo. Invece no: per il giovane attaccante, oggi, la Juve non è altro che un'avversaria. Contro la quale, per rifare suo il giglio sul petto, dovrà anche dare qualcosa in più rispetto ai compagni.

Chiesa non si vende: è stato un mantra di Rocco Commisso, sin dal primo minuto. Il nuovo patron della Fiorentina ha mantenuto la promessa, e forse Chiesa ha mantenuto il broncio, ché il suo avvio di stagione non è stato sin qui da incorniciare, tutt'altro. Il passaggio di proprietà ha segnato uno spartiacque per quanto riguarda il destino del classe '97: a inizio estate sembrava imminente il trasferimento a Torino. Il mandato a Fali Ramadani per trattare, l'accordo sulla parola con i vertici della Vecchia Signora, la preferenza accordata rispetto all'Inter anche per ragioni tattiche.

Poi, a Firenze cambia il mondo. Arrivano i milioni a stelle e strisce, i confronti oltreoceano, i siparietti in allenamento e non. L'opera di convincimento, a dirla tutta, non è stata neanche lenta, più che altro dirompente: il numero uno di Mediacom non poteva certo presentarsi alla città vendendo il miglior giocatore in squadra, e così è stato. Con buona pace di Chiesa, ragazzo di 22 anni che non poteva certo prendersi la responsabilità di rompere in modo netto, unica via d'uscita possibile. E della Juventus, rimasta a guardare, anche perché preda delle sue cessioni mai avvenute. Si ritroveranno, da avversari, oggi. Dicendosi vorrei ma non posso, e chissà se il futuro potrà cambiare le carte in tavola.