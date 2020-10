Vuelve la Joya: Dybala torna a giocare una gara dall'inizio 91 giorni dopo

Prima gara della carriera dall'inizio con Andrea Pirlo in panchina per Paulo Dybala, la Joya non giocava dal primo minuto dallo scorso ventisei luglio. Era Juventus-Sampdoria, gara del matematico Scudetto, il nono consecutivo, il 2-0 in cui ebbe problemi alla coscia. Al suo posto entrò Gonzalo Higuain.