La UEFA e i top club europei continuano a discutere del futuro. Secondo il Wall Street Journal, domani vi sarà un confronto segreto tra il massimo organismo calcistico continentale e l'ECA, che rappresenta i più importanti club europei. Sul tema, al di là della SuperLega che anche di recente è stata esclusa dal presidente Ceferin e dallo stesso Agnelli, possibili novità per quanto riguarda la Champions League: una delle idee sarebbe quella di giocarne alcune partite non a metà settimana ma in prima serata nel weekend, sostituendo le gare di campionato. Una soluzione non particolarmente gradita dall'UEFA; in ogni caso, tutte le eventuali novità arriverebbero soltanto nei prossimi anni, verosimilmente dal 2024 e non prima.