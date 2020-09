Welcome to Pirlolandia? Il primo big match del Maestro, con Morata e un modulo rebus

Guardi la Juventus che alle 20,45 sfiderà la Roma e ti viene in mente la tesi di Andrea Pirlo. Quella che racconta il progetto di una squadra senza modulo fisso, con un gioco che ci si augura fluido e aggressivo. Dalla carta al campo, il primo big match del Maestro bresciano ci ricorda subito quanto puntare su di lui sia stata una bellissima e affascinante scommessa. Senza punti di riferimento: welcome to Pirlolandia, appunto.

Morata al posto di Frabotta. Di fatto, rispetto all'undici di partenza visto contro la Sampdoria, è questo l'unico cambio in termini di uomini. Pirlo ha lasciato in panchina il giovane laterale mancino, per fare posto all'esordio bianconero, in questa stagione, dell'attaccante spagnolo. Logico che, con una novità del genere, cambi tutto l'impianto della Vecchia Signora.

Così col 4-4-2. A livello ufficiale, è questo il modulo comunicato dalla Juve in distinta. Indicazioni che lasciano il tempo che trovano, si sa, perché non è il reparto comunicazione, ma l'allenatore, a decidere come giocheranno i suoi giocatori. Se dovesse far fede quella, però, i campioni d'Italia scenderanno in campo questa sera con Danilo e Cuadrado terzini, Kulusevski e Ramsey esterni di centrocampo. Con una formazione che dovrebbe essere letta così: Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Cuadrado; Kulusevski, Rabiot, McKennie, Ramsey; Morata, Ronaldo.

Così col 3-4-1-2. Se invece dovesse ribadire lo schieramento visto contro la Samp, Cuadrado agirebbe da esterno destro di centrocampo. A quel punto, l'unica soluzione è immaginare Kulusveski sull'out opposto, con il gallese Ramsey alle spalle della coppia d'attacco. Che, per la cronaca, già si conosce abbastanza bene: Ronaldo e Morata hanno disputato oltre 60 partite insieme ai tempi del Real Madrid. Così, la formazione andrebbe letta in questo modo: Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Kulusevski, Rabiot, McKennie, Cuadrado; Ramsey; Morata, Ronaldo.