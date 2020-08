What if?: Champions, cosa cambia nelle fasce sorteggio se l'Inter vince

vedi letture

Ultima partita in Europa League per Inter e Siviglia. Comunque vada, le due squadre parteciperanno alla prossima Champions League grazie al piazzamento nei rispettivi campionati. La vittoria di stasera, però, cambierebbe completamente lo scenario poiché garantirebbe un posto da testa di serie al sorteggio di Atene del 1° ottobre.

Come sarebbe lo scenario se l'Inter vincesse la Champions? I nerazzurri sono attualmente al 33° posto, posizione figlia della mancata partecipazione alle edizioni 2015-16 e 2017-18. La vittoria in Europa League permetterebbe di bypassare qualsiasi discorso, evitando di ritrovarsi nella situazione delle ultime stagioni: in quarta fascia nel 2018-19, l'Inter si è ritrovata in un girone con Barcellona, Tottenham e PSV. L'ultima stagione, in quarta fascia, ecco ancora il Barcellona e il Borussia Dortmund, oltre allo Sparta Praga.

Da testa di serie la situazione sarebbe la seguente. Essendo fin qui qualificate solo 26 delle 32 finaliste abbiamo inserito tra le possibili qualificate (*) le squadre col coefficiente più alto:

PRIMA FASCIA

Bayern

Real Madrid

Juventus

Paris Saint-Germain

Liverpool

Porto

Zenit

INTER

SECONDA FASCIA

Barcellona

Atlético

Manchester City

Siviglia

Manchester United

Shakhtar

Borussia Dortmund

Chelsea

TERZA FASCIA

Benfica*

Ajax

Dinamo Kiev*

Salisburgo*

Lipsia

Olympiacos*

Lazio

Celtic*

QUARTA FASCIA

Atalanta

Dinamo Zagabria*

Lokomotiv Mosca

Marsiglia

Brugge

Borussia Monchengladbach

Basaksehir

Rennes

Cosa accadrebbe se vincesse il Siviglia? In questo caso i nerazzurri scivolerebbero in terza fascia rischiando ancora una volta un sorteggio complicato. Nel dettaglio:

PRIMA FASCIA

Bayern

Real Madrid

Juventus

Paris Saint-Germain

Liverpool

Porto

Zenit

Siviglia



SECONDA FASCIA

Barcellona

Atlético

Manchester City

Manchester United

Shakhtar

Borussia Dortmund

Chelsea

Benfica*

TERZA FASCIA

Ajax

Dinamo Kiev*

Salisburgo*

Lipsia

Inter

Olympiacos*

Lazio

Celtic*

QUARTA FASCIA

Atalanta

Dinamo Zagabria*

Lokomotiv Mosca

Marsiglia

Brugge

Borussia Monchengladbach

Basaksehir

Rennes