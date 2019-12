Una top 11 scelta basandosi su algoritmi e dati, quella di Wyscout sulla prima parte di stagione di Premier League. Nonostante il dominio assoluto, infatti, stupisce che non ci sia neanche un attaccante del Liverpool mentre ci sono tre difensori dei Reds. Solo due, poi, anche del Leicester City, le due di Manchester hanno solo un rappresentante ciascuno. La sorpresa assoluta è rappresentata da Mason Mount del Chelsea, in scia c'è lo spagnolo Vicente Guaita del Crystal Palace tra i pali.

Portiere: Vicente Guaita (Crystal Palace)

Difensori: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Caglar Soyuncu (Leicester City), Virgin van Dijk (Liverpool), Andrew Robertson (Liverpool)

Centrocampisti: Richarlison (Everton), Mason Mount (Chelsea), Kevin de Bruyne (Manchester City)

Attaccanti: Marcus Rashford (Manchester United), Harry Kane (Tottenham), Jamie Vardy (Leicester City).

As Europe's Top 5 leagues approach the halfway point, let's take a look at the @premierleague team of the season so far 🔥

Remember, this is not an editorial pick but a team composed of the best players for each position according to Wyscout statistical algorithms 🧮 pic.twitter.com/4x9sAUvA96

— Wyscout (@Wyscout) December 30, 2019