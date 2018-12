4-4-2 per il miglior undici della Liga studiato da WyScout secondo i propri ranking. C'è tanto Barcellona, con entrambi gli attaccanti di casa Blaugrana: Lionel Messi e Luis Suarez. Come esterni, ben più che d'attacco, Ousmane Dembelé, sempre di casa catalana, e Gareth Bale del Real Madrid. Il gallese è uno dei due dei Blancos nella top 11 insieme al centrale Sergio Ramos. Tante le sorprese: in mediana l'esperto Raul Garcia dell'Athletic Club e Pablo Sarabia del Siviglia. In difesa, oltre a Gerard Piqué, pure Nacho Martinez del Real Valladoli e Ruben Pena dell'Eibar. Tra i pali, Fernando Pacheco del Deportivo Alaves.

Today's the last day of 2018, but not the last Team of the Season according to Wyscout Rankings 🇪🇸

Here's the Best 11 from @LaLiga's season so far, with a strong Blaugrana presence. Anyone missing? 👀 pic.twitter.com/vKfKZpfZlA

— Wyscout (@Wyscout) 31 dicembre 2018