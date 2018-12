Tre giocatori del Paris Saint-Germain. Non di più. Soprattutto, non c'è Kylian Mbappé: sorprese nella top 11 del 2018 della Ligue 1 stilata dai rankings di Wyscout. Solo i brasiliani Marquinhos e Thiago Silva in difesa oltre a Neymar, le sorprese sono in attacco: presenti infatti l'argentino Emiliano Sala del Nantes e Gaetan Laborde del Montpellier. Max Gradel e Nicolas Pepe, Tolosa e Lille, sono gli esterni ben più che offensivi di un centrocampo senza mediani ma che si completa con Remy Cabella del Saint-Etienne. A chiudere l'undici, Lucas Lima del Nantes come terzino sinistro, Kenny Lala dello Strasburgo, Walter Benitez del Nizza tra i pali.

Thanks to Wyscout Rankings tool, we're presenting the top leagues' teams of the season so far! Take a look at the Best 11 from the French Ligue 1 🇫🇷

You thought there would have been more @PSG_inside players, haven't you? Plenty of outsiders in this squad 🔥 pic.twitter.com/0QdEO417FR

— Wyscout (@Wyscout) 30 dicembre 2018