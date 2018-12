Liverpool capolista e con ben tre giocatori nella top 11 di Wyscout della Premier League ora in corso. Alisson tra i pali, Virgil Van Dijk in difesa, Mohamed Salah come esterno d'attacco. Davanti c'è Harry Kane, come di consueto, con lui la punta del Fulham in crisi: Aleksandar Mitrovic. In mediana pure Eden Hazard del Chelsea, l'altro Blues è Marcos Alonso come terzino sinistro. Due anche i Citizens: a centrocampo Bernardo Silva, dietro Aymeric Laporte. Chiudono l'undici Gylfi Sigurdsson dell'Everton e Matt Doherty del Wolverhampton.

