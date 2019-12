Nella top 11 della stagione della Liga spagnola stilata da Wyscout, elaborata secondo un calcolo matematico e non come "scelta editoriale", a sorpresa c'è un solo giocatore del Barcellona, Lionel Messi. La squadra con più rappresntanti? L'Athletic Club di Bilbao con ben tre, poi la Real Sociedad e il Real Madrid con due. Pur quindicesimo in classifica, invece, il Deportivo Alaves può contare in Joselu in attacco.

Portiere: Unai Simon (Athletic Club)

Difensori: Emerson (Betis Siviglia), Inigo Martinez (Athletic), Sergio Ramos (Real Madrid), Pedro Estupinan (Osasuna)

Centrocampisti: Martin Odegaard (Real Sociedad), Raul Garcia (Athletic Club), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad)

Attaccanti: Lionel Messi (Barcellona), Joselu (Deportivo Alaves), Karim Benzema (Real Madrid).

As Europe's Top 5 leagues approach the halfway point, let's take a look at @LaLiga team of the season so far 🔥

Remember, this is not an editorial pick but a team composed of the best players for each position according to Wyscout statistical algorithms 🧮 pic.twitter.com/RRi9t6Youk

— Wyscout (@Wyscout) December 29, 2019