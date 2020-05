Wyscout Ranking. Torna la Bundes: Kostic, che dribblomane. E Werner è un top

La Bundesliga è pronta per tornare in campo. L'annuncio ufficiale, arrivato in settimana, prepara tutto per il ritorno delle stelle del campionato tedesco. Tuttomercatoweb.com offre grazie ai Rankings di Wyscout, la piattaforma leader per l'analisi dei dati per lo scouting e per i protagonisti del mondo del pallone, le classifiche dei top 5 divise per sezioni.

I migliori dribblomani

Esterno sinistro con spiccata propensione offensiva, avversario europeo dell'Inter, Filip Kostic dell'Eintracht Francoforte guida la classifica dei giocatori con più dribbling di tutta la Bundesliga. Dietro di lui c'è una punta, e già questa è una grande sorpresa: si tratta dell'enfant prodige del calcio tedesco, Timo Werner. Sorpresa al terzo posto: è l'esterno destro del Paderborn, Kai Proger. Un figlio d'arte al quarto posto, un attaccante come Marcus Thuram. Quinto è Rashica del Werder.

1) Filip Kostic (Eintracht Francoforte) 187

2) Timo Werner (RB Lipsia) 156

3) Kai Proger (Padeborn) 155

4) Marcus Thuram (Borussia Monchengladbach) 149

5) Milos Rashica (Werder Brema) 143